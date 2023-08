Caltanissetta, da oggi la guardia medica sarà attiva in viale Regina Margherita e non più in via Malta

Caltanissetta, da oggi la guardia medica sarà attiva in viale Regina Margherita e non più in via Malta

Ecco gli orari del servizio e il numero da contattare in caso di necessità

Redazione

Il servizio di Guardia Medica di Caltanissetta precedentemente situato in Via Malta n. 71 è stato trasferito nella nuova Casa di Comunità sita in Viale Regina Margherita n. 36 (ex ospedale Vittorio Emanuele II).

Il cambio di sede è ufficialmente operativo a partire da oggi 7 agosto 2023.

Il servizio sarà attivo nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle 20.00 alle 8.00: Servizio di Guardia Medica notturno dal lunedì alla domenica.

- Dalle 20.00 del venerdì alle 8.00 del lunedì: Servizio di Guardia Medica festivo.

- Dalle 10.00 del giorno prefestivo alle 8.00 del primo giorno feriale: Servizio di Guardia Medica festività infrasettimanali.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il seguente numero di telefono: 0934 597332



