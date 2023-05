Eventi 123

Caltanissetta, la Giovane Orchestra Sicula festeggia i suoi 10 anni

L'appuntamento è previsto per il prossimo 4 giugno al Teatro Margherita

Redazione

Sono disponibili le prevendite per il gran concerto che si terrà a Caltanissetta il prossimo 4 giugno al Teatro Margherita. GALATTIX – Colonne Sonore il titolo dello spettacolo ideato dalla Giovane Orchestra Sicula per festeggiare i 10 anni dalla nascita. L’orchestra più longeva del Centro Sicilia quindi apre la possibilità di prenotare il posto a sedere per immergersi nell’atmosfera musicale dei film Fantasy, romantici e d’avventura che hanno fatto la storia. Qui il link diretto per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-galattix-colonne-sonore-633891966937



