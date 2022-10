Salute 315

Caltanissetta, la figlia di una paziente ringrazia il reparto di Malattie Infettive: "Medici umani e professionali guidati da un primario competente"

La signora Giuseppina Antonietta Passamonte ha voluto fare un encomio a tutto il reparto, citando in particolare la dottoressa Francesca Nigro

Redazione

"Nei giorni dal 10 al 19 ottobre mia madre è stata ospite in questo reparto. Ho avuto modo di vedere l'efficienza con cui il personale tutto opera trattando i pazienti come persone quali sono". Comincia così la lettera inviata dalla signora Giuseppina Antonietta Passamonte al direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia, Giovanni Mazzola (nella foto), per ringraziare il reparto. "L'assistenza prestata - continua la lettera - è delle migliori. Lo staff medico, cito un nome per tutti, la dottoressa Nigro, ha dato mostra di sé usando parole chiare ma esprimendosi con umiltà, quell'umilità che deriva dalla preparazione umana e professionale. Il merito di tutto quanto va certamente a lei che ha saputo, con saggezza, dare adeguate linee guida. Vorrei ringraziare tutti, uno per uno, per cui chiedo a lei di esprimere il mio apprezzamento, e mi permetto di suggerire di inserire copia della presente nota, che vale encomio, nei fascicoli personali ai fini di una valutazione di carriera". La lettera è stata sottoscritta anche da Vincenza Panepinto, moglie di un altro paziente.



