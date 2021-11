Eventi 324

Caltanissetta, la festa di San Martino di Gibil Habib rinviata per il maltempo

La festa slitterà di una settimana o dieci giorni

Redazione

"Il Consiglio Direttivo del Comitato di Gibil Habib ha deciso di rinviare la festa di San Martino prevista per domani a causa delle condizioni atmosferiche. La festa slitterà di una settimana o dieci giorni. Sono state avvisate le scolaresche, gli sponsors e tutte le autorità civili, ecclesiastiche e militari, nonché tutti i residenti della zona..

Comunicheremo per tempo la nuova data ed esprimiamo soddisfazione per il patrocinio ricevuto anche dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali" lo ha comunicato l'avvocato Salvatore Pecoraro. In occasione della festa sarà organizzata una visita guidata del sito archeologico e dell'antiquarium, con degustazione di prodotti tipici e apertura della botte con il vino nuovo.



