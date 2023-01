Attualita 1939

Caltanissetta, la ditta "I Mori" dona i panettoni alla Croce Rossa: saranno distribuiti ai meno fortunati della città

La ditta non è assolutamente nuova ad iniziative solidali del genere tant'è che annualmente provvede a donare alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta una grande quantità di panettoni

Redazione

Una cospicua donazione di panettoni è stata effettuata alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta da parte della ditta nissena I Mori. La ditta non è assolutamente nuova ad iniziative solidali del genere tant'è che annualmente provvede a donare alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta una grande quantità di panettoni che saranno distribuiti a varie associazioni caritatevoli del territorio, parrocchie ed ai cittadini vulnerabili quotidianamente assistiti dalla Croce Rossa. “Quest’anno la donazione effettuata è stata molto importante e ci permetterà di poter effettuare una distribuzione più capillare sia ad associazioni che ad enti pubblici che offrono servizi a minori, alle mense sociali, alle persone vulnerabili in generale. Ringrazio la ditta I Mori per la sempre vicina attenzione alle fasce vulnerabili della provincia, e per aver scelto, per l’ennesima volta la Croce Rossa di Caltanissetta quale associazione a cui far pervenire tali prelibatezze dolciarie che saranno gradite alle tante famiglie del territorio che assistiamo quotidianamente con i nostri servizi di inclusione sociale” Ho fornito la disponibilità anche ai sindaci dei comuni ove siamo presenti, che possono attingere tramite associazioni o parrocchie, l’importante che i beni consegnati vengano destinati per attività sociali. Chi avesse necessità potrà contattarci inviando una e-mail a caltanissetta@cri.it o chiamando il servizio sociale al numero 0934090360. Il presidente Nicolò Piave



