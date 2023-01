Attualita 2874

Caltanissetta, la ditta che si occupa di sanificare i reparti al Sant'Elia: "Ci chiedono di lavorare troppo in sole 4 ore"

Pubblichiamo di seguito la nota inviata dai dipendenti della ditta Reekep Spa

Redazione

Siamo dipendenti della Rekeep S.P.A.che si è giudicata l'appalto dell'ospedale Sant'Elia dal 01/08/2022. Oggi stiamo vivendo un totale stress lavorativo. Noi ex lavoratori della vecchia azienda siamo stati messi anche in prima linea in piena pandemia, (e di questo nessuno ne parla) ci occupavamo delle sanificazioni, dei trasferimenti dei pazienti positivi in vari reparti (malattie infettive, etc), a fare pulizie in reparti covid con pazienti positivi ovviamente con tutte le misure di protezione. Ma oggi con la REKEEP S.P.A. che si è aggiudicata l'appalto, pretendono che in 4 ore lavorative dobbiamo garantire la pulizia in 3 o 4 reparti cosa che, materialmente e fisicamente, non è possibile. Anche l'ausiliario è costretto a lavorare sotto una continua pressione e occuparsi di 6 7 reparti. Chiediamo alla direzione generale e a tutta l' amministrazione di fare luce su questa vicenda,stiamo lavorando in continuo stress psicologico. Non e possibile lavorare più in queste condizioni.

I dipendenti della Rekeep Spa



