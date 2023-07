Attualita 989

Caltanissetta, la denuncia della Cgil Fp: "All'Asp solo quattro commissioni per l'invalidità civile invece che nove"

I sindacalisti evidenziano che molti soggetti sono stati rimandati a casa per disguidi tecnico - organizzativi

Redazione

La segreteria provinciale della Cgil Fp denuncia i ritardi dell'Asp di Caltanissetta nell'istituzione delle commissioni invalidi perché mancano i medici. "Ad oggi delle 9 Commissioni previste nell'ambito della Asp 2 di Caltanissetta soltanto 4 sono state insediate. Ciò comporta inevitabilmente un ritardo nella programmazione delle visite dei soggetti richiedenti che per le loro patologie invece necessiterebbero di essere sottoposti ad esame in tempi relativamente brevi", denunciano Gianfranco Polizzi e Salvatore Cardinale.

"Sembrerebbe, la notizia speriamo non debba trovare conferma, che si sono verificati casi di soggetti convocati per essere sottoposti a istanze di controllo e poi rimandati a casa senza l’esecuzione della stessa a causa di imprecisati disguidi tecnico-organizzativi", proseguono i due rappresentanti sindacli i quali ritengono "non più tollerabile l'attuale stato delle cose". Da qui la richiesta all'Asp di Caltanissetta "di bandire con procedura d’urgenza un nuovo bando di reclutamento per dirigenti medici si da poter finalmente soddisfare le molteplici richieste ad oggi inevase".



