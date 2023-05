Attualita 373

Caltanissetta, la Cri consegna la bandiera al sindaco: venerdì inaugurazione della nuova sede con il presidente nazionale Valastro

I volontari e le autorità si ritroveranno insieme alle 11,30 in via Xiboli 345

Redazione

Come consuetudine ogni anno la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta consegna alle bandiere a tutti i sindaci dell'ambito territoriale del Comitato di Caltanissetta nella giornata dell'otto maggio data in cui si festeggia la nascita del fondatore dell'organizzazione internazionale della Croce Rossa Henry Dunat. Il presidente Nicolò Piave assieme ad alcuni volontari e consiglieri del comitato ha consegnato la bandiera al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, nella sala gialla del Comune di Caltanissetta, alla presenza altresì del presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì.

La bandiera sarà esposta, come da accordo nazionale con l’ANCI fino a giorno 13 maggio 2023. Analogamente, nei giorni scorsi, i referenti di sede delle unità territoriali della Croce Rossa hanno effettuato la consegna della bandiera CRI hai rispettivi sindaci dai comuni di Serradifalco, Montedoro, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino. Quest'anno la festa della Croce rossa a Caltanissetta si svolgerà giorno 12 maggio alle ore 11.30 contestualmente all'inaugurazione della nuova sede sita in via Xiboli 345. Invitati alla cerimonia il nuovo presidente nazionale della Croce Rossa Avv. Rosario Valastro, il Presidente Regionale CRI Luigi Corsaro, il Dott. Vincenzo Ruggeri della Campari Group, e tutte le autorità civili, religiose e militari del territorio.

Alla cerimonia sono inviati a presenziare anche i cittadini, in quanto, la nuova struttura, concessa in comodato d’uso dalla Campari alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, è già un punto di riferimento per la cittadinanza, ed in particolare per le categorie vulnerabili del territorio, ed è, come sempre nella nostra istituzione, aperta a tutti.



