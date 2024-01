Eventi 1009

Caltanissetta, la cooperativa Etnos organizza l'Apefania: ecco il programma del 6 gennaio

Momenti dedicati alla gioia e alla spensieratezza con tante simpatiche sorprese

Redazione

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte e... no!?! La nostra Befana è diversa, lei viaggia in compagnia con uno dei mezzi più simpatici che ci sia: la 'lapa'. Il 6 gennaio l'Apefania, evento dedicato ai più piccoli e non solo (ideato da Evelina Ballati) della cooperativa sociale Etnos in collaborazione con Equo cream aut cafè, N'Arancina speciale, comitato di quartiere San Luca e Croce rossa italiana – comitato di Caltanissetta, vedrà un fitto programma di appuntamenti:

ore 16 consegna dei regali a cura della Croce rossa al giardino della Legalità (San Luca);

ore 17 arrivo della Befana e intrattenimento al giardino della Legalità (San Luca);

ore 18 giro in ape car della Befana nel quartiere San Luca e intrattenimento musicale bandistico;

ore 19 arrivo della Befana da Equo cream aut cafè e N'Arancina speciale (via Rosso di San Secondo nr. 122 e 128);

ore 19:30 giro in ape car della befana nel quartiere e intrattenimento musicale bandistico.

Appuntamento, quindi, il 6 gennaio con momenti dedicati alla gioia e alla spensieratezza con tante simpatiche sorprese, con la figura leggendaria della tradizione italiana che porta doni ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, in occasione, appunto, dell’Epifania. Il suo nome deriva dal greco “epifaneia”, che significa “manifestazione” o “apparizione”. La Befana è una festa molto amata dai bambini ma anche dagli adulti che conservano in un angolo del loro cuore il loro essere fanciulli, celebra la magia dell’infanzia e la generosità dell’animo umano; la vecchia della Befania porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi ma, in realtà, li ama tutti allo stesso modo.

La Befana è anche un simbolo di saggezza e di umiltà, che ci ricorda di non perdere le occasioni importanti della vita e di essere sempre grati per quello che abbiamo, è una tradizione antica e viva, che ci fa sentire uniti, felici e spensierati.



