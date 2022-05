Cronaca 180

Caltanissetta, la cooperativa Etnos dice "No" alla cultura mafiosa del favore: il 26 maggio manifestazione davanti la Prefettura

Il presidente Fabio Ruvolo consegnerà simbolicamente le dimissioni al prefetto

Redazione

23 Maggio 2022 18:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-cooperativa-etnos-dice-no-alla-cultura-mafiosa-del-favore-il-26-maggio-manifestazione-davanti-la-prefettura Copia Link Condividi Notizia

"Dimettiamoci Tutti" è la pacifica protesta che tutti i lavoratori della cooperativa sociale Etnos organizzano per giovedì 26 maggio 2022 alle ore 18.00 davanti la prefettura di Caltanissetta. La protesta è una provocazione contro un sistema burocratico regionale che non consente di esercitare con serenità e dignità il lavoro sociale in Sicilia. La protesta è rivolta essenzialmente a denunciare con forza:

- la mancata applicazione del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE- sulla materia che impone il pagamento dei servizi forniti alle Pubbliche amministrazioni entro 30 giorni.

- Impossibilità di comunicazione con gli uffici di Riscossione Sicilia Palermo e mancata tracciabilità delle pratiche e delle richieste. Non esiste un protocollo trasparente e risulta impossibile ogni contatto telefonico.

- Mancato accoglimento da parte di Riscossione Sicilia dei crediti certificati dal MEF e quindi non applicabile la compensazione crediti e debiti della PA.

La manifestazione rappresenta una protesta per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori sociali e le evidenti difficoltà di fare impresa sociale in Sicilia e spronare la POLITICA alla tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori del comparto sociale. Davanti al Prefetto, Fabio Ruvolo consegnerà simbolicamente le dimissioni da presidente della Cooperativa Sociale Etnos. La cooperativa sociale Etnos invita alla protesta enti sociali e altre istituzioni che non intendono cedere al favore per la tutela dei propri diritti.



"Dimettiamoci Tutti" è la pacifica protesta che tutti i lavoratori della cooperativa sociale Etnos organizzano per giovedì 26 maggio 2022 alle ore 18.00 davanti la prefettura di Caltanissetta. La protesta è una provocazione contro un sistema burocratico regionale che non consente di esercitare con serenità e dignità il lavoro sociale in Sicilia. La protesta è rivolta essenzialmente a denunciare con forza:

- la mancata applicazione del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 - che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE- sulla materia che impone il pagamento dei servizi forniti alle Pubbliche amministrazioni entro 30 giorni.

- Impossibilità di comunicazione con gli uffici di Riscossione Sicilia Palermo e mancata tracciabilità delle pratiche e delle richieste. Non esiste un protocollo trasparente e risulta impossibile ogni contatto telefonico.

- Mancato accoglimento da parte di Riscossione Sicilia dei crediti certificati dal MEF e quindi non applicabile la compensazione crediti e debiti della PA. La manifestazione rappresenta una protesta per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori sociali e le evidenti difficoltà di fare impresa sociale in Sicilia e spronare la POLITICA alla tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori del comparto sociale. Davanti al Prefetto, Fabio Ruvolo consegnerà simbolicamente le dimissioni da presidente della Cooperativa Sociale Etnos. La cooperativa sociale Etnos invita alla protesta enti sociali e altre istituzioni che non intendono cedere al favore per la tutela dei propri diritti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare