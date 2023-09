Politica 197

Caltanissetta, la consigliera comunale Matilde Falcone entra a far parte della Dc: "E' la mia nuova casa"

"È importante far parte di un grande progetto e di una grande squadra"

Redazione

Ringrazio tutti i numerosi amici che ieri sono venuti in sala gialla al comune di Caltanissetta, e mi hanno onorato con la loro presenza. È stato un bellissimo ed emozionante momento. La Democrazia Cristiana è la mia nuova casa e io continuerò la mia attività politica sempre con scrupolo e coscienza, a testa alta e schiena dritta! Ringrazio Totò Cuffaro e Nuccia Albano per il loro supporto. Infine ringrazio tutta la classe dirigente della DC , intervenuta da tutta la provincia che ha dimostrato grande affetto nei miei confronti! È importante far parte di un grande progetto e di una grande squadra, le battaglie in favore dei cittadini, si vincono assieme. La DC è un grande partito che cresce giorno dopo giorno e io sono orgogliosa di appartenervi!

Matilde Falcone



