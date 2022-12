Cronaca 5369

Caltanissetta. La Ferrari non passa inosservata ma neanche il fatto che si trovi sulle strisce pedonali

Bellissima, elegante, nuova di zecca. Peccato però che l'automobilista l'abbia posteggiata sulle strisce pedonali ed è andato via

Redazione

19 Dicembre 2022 21:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-la-classe-della-ferrari-stona-con-lineleganza-del-conducente-che-la-lascia-sulle-strisce-pedonali Copia Link Condividi Notizia

Una Ferrari nuova di zecca e scintillante che non è passata inosservata. Peccato però che non sia passata inosservata nemmeno l'inciviltà di chi la guidava dato che il conducente, incurante delle norme sul codice della strada, l'ha lasciata posteggiata sulle strisce pedonali allontanandosi per fare sbrigare le sue cose. E' saltato subito l'accostamento, che tanto stonava, tra quell'auto da sogno e il comportamento dell'automobilista. Tanto che in molti hanno commentato: i soldi non comprano l'eleganza.



Una Ferrari nuova di zecca e scintillante che non è passata inosservata. Peccato però che non sia passata inosservata nemmeno l'inciviltà di chi la guidava dato che il conducente, incurante delle norme sul codice della strada, l'ha lasciata posteggiata sulle strisce pedonali allontanandosi per fare sbrigare le sue cose. E' saltato subito l'accostamento, che tanto stonava, tra quell'auto da sogno e il comportamento dell'automobilista. Tanto che in molti hanno commentato: i soldi non comprano l'eleganza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare