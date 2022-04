Cronaca 885

Caltanissetta, la città ha abbracciato il nuovo capitano della Real Maestranza Calogero Garzia

Un momento di festa per tutti i cittadini nisseni che sono scesi in piazza a rivivere la loro Settimana Santa

Redazione

I riti della Settimana santa nissena sono entrati oggi nel vivo con una delle manifestazioni forse più antiche dell'Isola. È il mercoledì santo, il giorno della Real Maestranza, del suo capitano e dei quattrocento artigiani di dieci ceti che per un giorno hanno smesso la tuta di lavoro indossando l'abito della festa per una processione le cui origini si fanno addirittura risalire al 1551. La città di Caltanissetta ha abbracciato il suo nuovo capitano Calogero Garzia, appartenente alla categoria dei panificatori, pasticceri e cuoch. Ad affiancarlo lo scudiero Michele Palmeri, l’alfiere maggiore Giuseppe Romè, il portabandiera storica Michele Pace, il portabandiera Antonio Amico e l’alabardiere Salvatore Delpopolo. Un momento di festa per tutti i cittadini nisseni che sono scesi in piazza a rivivere la loro Settimana Santa, una delle più belle al mondo.



