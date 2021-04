Attualita 69

Caltanissetta, la Carducci celebra la Giornata Mondiale della Terra: tante le iniziative

Gli alunni di tutte le classi hanno affrontato i temi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del pianeta Terra

Redazione

24 Aprile 2021 18:21

La Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, giovedì 22 aprile, ha partecipato alla manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della Terra (Earth Day 2021). La Commissione Salute e Ambiente (coordinata dalla prof.ssa Maria Dina Falduzzi), nell’ambito del Progetto “Amo me stesso e l’altro nella Casa Comune”, ha proposto momenti di riflessione e confronto, e attività, al fine di sensibilizzare e formare gli alunni di tutte le classi su un tema cruciale, con l’intento di far acquisire comportamenti conformi alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del pianeta Terra, tali da tutelare e sanare la nostra “Casa Comune” e migliorare la solidarietà tra i popoli. Il percorso proposto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 ed è coerente e in continuità con il Progetto di Educazione Civica. Le attività hanno avuto lo scopo di fare acquisire un nuovo e corretto “stile di vita” perché ogni giorno diventi il “Giorno della Terra”.

Dopo il saluto del Dirigente scolastico, sono stati proiettati dei video sullo stato di salute del nostro Pianeta, sono state realizzate attività di brainstorming, presentazione e discussione del tema in oggetto. Quindi, sono state svolte attività laboratoriali che hanno visto la partecipazione entusiasta dei ragazzi del plesso “Carducci” del plesso “Balsamo”: ovvero collage polimaterici, slogan, un decalogo sulla salvezza della Terra, il calcolo della nostra impronta ecologica.





