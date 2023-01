Eventi 205

Caltanissetta, la Befana Solidale regalerà un momento di gioia a trenta bimbi

I bimbi, tra i 3 e i 10 anni, potranno trascorrere alcune ore in compagnia della Befana con animazione offerta da "VIP Viviamo in Positivo"

Redazione

Domani, venerdì 6 gennaio, arriva la Befana Solidale. Iniziativa organizzata da Ascom Sicilia Caltanissetta nei locali del ristorante Sale&Pepe, per regalare un momento di gioia e spensieratezza ai più piccoli. Dalle 17:00 alle 19:00, trenta bambini, segnalati dall’Associazione Onlus “Dona X un Sorriso”, incontreranno la Befana che regalerà loro un gioco. I bimbi, tra i 3 e i 10 anni, potranno trascorrere alcune ore in compagnia della Befana con animazione offerta da “VIP Viviamo in Positivo”. Tutti i bambini riceveranno un gioco adatto alla propria età, acquistati grazie allo spirito solidale dell’intera popolazione, che permetterà ai bambini di poter scartare il proprio regalo.

L’iniziativa “Giocattolo e Libro Sospeso” ha avuto un grande successo e ha visto la collaborazione di Toys Planet Caltanissetta, Disneyland Giocattoli Giocheria Via Don Minzoni 185 Caltanissetta, Regalandia Caltanissetta Via G. Borremans 15, Libreria UBIK Caltanissetta Via Kennedy 9, Libreria Lachina Via Frà Giarratana 56, Casa Editrice Sciascia Via Edmondo de Amicis 91 a Caltanissetta, T Piemonte Viale della Regione 90, Farmacia Bonasera Vincenzo Via Edmondo de Amicis 61, Parafarmacia Progetto Salute Via F. Turati 110, Torrefazione Caffè Ginevra – Caltanissetta Viale della Regione 160, Sale&Pepe Via Gigino Gattuso 43, CALOS Pizza Fritti e SfiziViale Sicilia 57 a Caltanissetta.

Grande successo ha avuto l’asta Online organizzata da Marco Asarisi, trading online di carte collezionabili, "MagicLizard buy - sell - trade", con due ceste di prodotti donati da imprese del territorio I Mori C.da Savarino Caltanissetta, Sapor Divino Via Xiboli 58 Caltanissetta, Torronificio Geraci Via C. Pulci 10 Caltanissetta, Olio Arkè C/da Grottadacqua Serradifalco, Forno Santa Rita Borgata Santa Rita Caltanissetta, Bottega Rizzo Via dell’Innovazione 3 Zona Industriale Caltanissetta, Torrefazione Caffè Ginevra Via L. Greco 1 Zona Industriale Caltanissetta, Azienda Agricola Miccichè Contrada Comunelli Caltanissetta. Si ringraziano per la collaborazione: Orienta Italia srl, acqua&sapone, Tipografia Paruzzo e Panificio Amico - Pane D’autore



