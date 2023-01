Cronaca 1256

Caltanissetta, la befana dei vigili del fuoco scende dall'alto e fa felice i bimbi con caramelle e cioccolatini

Come per incanto è scesa dal castello di manovra mediante una teleferica realizzata dal personale SAF del comando

Redazione

Ieri pomeriggio la sede del comando provinciale di Caltanissetta ha aperto le porte alle famiglie che hanno portato i bambini per vedere la befana. Lei non si è fatta attendere e come per incanto è scesa dal castello di manovra mediante una teleferica realizzata dal personale SAF del comando. Ha distribuito caramelle e cioccolati. Particolare momento di commozione quando i vigili del fuoco hanno ricordato tutti i colleghi deceduti, in ultimo il capo reparto Gianfranco Viviano uno dei promotori nel tempo della realizzazione di questa giornata di festa per i bambini. Successivamente i bimbi hanno partecipato al gioco della pompieropoli effettuando un piccolo percorso realizzato appositamente compreso lo spegnimento con lancia di un piccolo incendio da vasca. Alla fine una tombola con alcuni pensierini per i bambini. "L’entusiasmo dei bambini ci inorgoglisce - scrivono i vigili del fuoco nisseni - e ci rende felici dandoci motivazioni nuove per far fronte agli interventi di soccorso che quotidianianamente siamo chiamati ad affrontare".



