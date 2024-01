Attualita 232

Caltanissetta, Janni: "Sanità e diritto alla salute scomparse dall’agenda di governo?"

Le considerazioni del presidente di Italia Nostra Sicilia dopo la conferenza stampa della premier Meloni

Redazione

05 Gennaio 2024 10:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-janni-sanita-e-diritto-alla-salute-scomparse-dallagenda-di-governo Copia Link Condividi Notizia

E’ chiaro, evidente, persino tragico: siamo passati da un eccesso all'altro. Di cosa parlo? Parlo delle misure, delle indicazioni sanitarie in ordine alla gestione di Covid-19, influenza e quant’altro. Dal governo Meloni nulla. Dal governo regionale siciliano nulla.

Insomma, siamo passati dalle misure pesantissime e straordinarie degli anni scorsi al nulla, assolutamente nulla – grave e irresponsabile – di questi giorni. E influenza, Covid-19 e virus respiratori dilagano. I pronto soccorso e i reparti ospedalieri sono pieni o quasi, anche in Sicilia. A ciò si aggiunge una sanità pubblica ridotta ai minimi termini. I medici scappano dagli ospedali. E a giorni riaprono le scuole.

Che altro dire? Nella conferenza stampa di ieri – giovedì 4 gennaio 2024 –, durata più di tre ore, dal nostro premier Giorgia Meloni (“uomo dell’anno 2023”) non una parola su sanità e diritto alla salute. L’articolo 32 della nostra Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



E' chiaro, evidente, persino tragico: siamo passati da un eccesso all'altro. Di cosa parlo? Parlo delle misure, delle indicazioni sanitarie in ordine alla gestione di Covid-19, influenza e quant'altro. Dal governo Meloni nulla. Dal governo regionale siciliano nulla. Insomma, siamo passati dalle misure pesantissime e straordinarie degli anni scorsi al nulla, assolutamente nulla - grave e irresponsabile - di questi giorni. E influenza, Covid-19 e virus respiratori dilagano. I pronto soccorso e i reparti ospedalieri sono pieni o quasi, anche in Sicilia. A ciò si aggiunge una sanità pubblica ridotta ai minimi termini. I medici scappano dagli ospedali. E a giorni riaprono le scuole. Che altro dire? Nella conferenza stampa di ieri - giovedì 4 gennaio 2024 -, durata più di tre ore, dal nostro premier Giorgia Meloni ("uomo dell'anno 2023") non una parola su sanità e diritto alla salute. L'articolo 32 della nostra Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare