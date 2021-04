Cronaca 801

Caltanissetta, Janni: "Quel palo sconnesso e la sciatteria nei confronti del territorio"

"Un evidente ostacolo, un chiaro pericolo lungo una via piuttosto trafficata" scrive il presidente regionale di Italia Nostra

Redazione

27 Aprile 2021 09:44

Apparentemente si tratta di un dettaglio, una piccola cosa, ma denota quanta poca attenzione, se non grave e pericolosa sciatteria, ci sia nei confronti del territorio; nei confronti dei luoghi dove viviamo, abitiamo. Nelle strade che percorriamo. Insomma: lungo la Via II Fontane, una delle strade che collegano Caltanissetta e San Cataldo, nei pressi della rotatoria adiacente a un noto spazio commerciale, al centro delle due carreggiate, si trova uno sconnesso e poco visibile palo metallico che regge un altrettanto sconnesso cartello stradale con la scritta “Palermo-Catania A19”.

Un evidente ostacolo, un chiaro pericolo – soprattutto di sera – lungo una via piuttosto trafficata. La cosa assurda è che da mesi questo palo e questo cartello si trovano in quel punto e in quelle condizioni. Pertanto, con la presente segnalazione, si sollecita l’Amministrazione comunale nissena a provvedere, al più presto, alla rimozione e sistemazione adeguata del palo con il cartello, al fine di evitare spiacevoli incidenti. Un’ultima cosa: in una delle aiuole che contornano la rotatoria era presente un rigogliosissimo albero. Di questo albero di alto fusto, invece, mesi fa si sono accorti. E infatti lo hanno raso al suolo. Evidentemente a qualcuno dava fastidio.

Prof. Leandro Janni, Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



