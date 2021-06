Politica 65

Leandro Janni e i 5stelle: "L'ossimoro Grillo-Conte, si riuscirà a trovare una sintesi?"

Da un lato l'impetuosa visionarietà di Grillo e dall'altro la moderata razionalità di Conte tra t-shirt e completi blu

Redazione

25 Giugno 2021 10:43

“Ossimoro”: figura retorica che consiste nell’unione sintattica di due termini contraddittori, in modo tale che si riferiscano a una medesima entità. L’effetto che si ottiene è quello di un paradosso apparente; ad esempio: lucida follia; tacito tumulto; convergenze parallele; insensato senso (Treccani). “Grillo-Conte”: peculiare ossimoro della politica italiana contemporanea. Inevitabile quaestio: riusciranno i frastornati, storditi, dispersi 5stelle a trovare una sintesi virtuosa tra la volgare,impetuosa visionarietà di Grillo e la garbata, moderata razionalità di Conte? Tra la fragorosa piazza e le ovattate stanze dei palazzi? Tra t-shirt e giubbotti sportivi e classici completi blu con candide pochette?

Insomma: se lo stile non è acqua, non lo è, neppure, la sostanza delle cose. Ma in fondo, questo difficile, estremo esercizio dialettico-compositivo potrebbe risultare persino salutare per “grillini” e “contini”. Salutare o esiziale. E’ chiaro. Dipende soprattutto da loro. Dalla loro capacità di coniugare insieme radicalismo e moderatismo, pulsioni oppositivo-provocatorie e paziente, consapevole cultura di governo. Utopia e pragmatismo. E certamente dipende, anche, dalla sfrenata imprevedibilità di Giuseppe Piero Grillo detto “Beppe”, e dalla armoniosa prevedibilità dell’avvocato (“del popolo”) Giuseppe Conte. Vedremo. POSCRITTO. Poi, ovviamente, ci sono anche Di Maio e Di Battista.

Prof. Leandro Janni



"Ossimoro": figura retorica che consiste nell'unione sintattica di due termini contraddittori, in modo tale che si riferiscano a una medesima entità. L'effetto che si ottiene è quello di un paradosso apparente; ad esempio: lucida follia; tacito tumulto; convergenze parallele; insensato senso (Treccani). "Grillo-Conte": peculiare ossimoro della politica italiana contemporanea. Inevitabile quaestio: riusciranno i frastornati, storditi, dispersi 5stelle a trovare una sintesi virtuosa tra la volgare,impetuosa visionarietà di Grillo e la garbata, moderata razionalità di Conte? Tra la fragorosa piazza e le ovattate stanze dei palazzi? Tra t-shirt e giubbotti sportivi e classici completi blu con candide pochette? Insomma: se lo stile non è acqua, non lo è, neppure, la sostanza delle cose. Ma in fondo, questo difficile, estremo esercizio dialettico-compositivo potrebbe risultare persino salutare per "grillini" e "contini". Salutare o esiziale. E' chiaro. Dipende soprattutto da loro. Dalla loro capacità di coniugare insieme radicalismo e moderatismo, pulsioni oppositivo-provocatorie e paziente, consapevole cultura di governo. Utopia e pragmatismo. E certamente dipende, anche, dalla sfrenata imprevedibilità di Giuseppe Piero Grillo detto "Beppe", e dalla armoniosa prevedibilità dell'avvocato ("del popolo") Giuseppe Conte. Vedremo. POSCRITTO. Poi, ovviamente, ci sono anche Di Maio e Di Battista.

Prof. Leandro Janni

Ti potrebbero interessare