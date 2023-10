Attualita 569

Caltanissetta, IX torneo di Risiko: il vincitore è Manuel Carapezza

Con la sua esperienza, ha saputo ben difendere e nello stesso tempo attaccare territori presenti nel suo obiettivo

Redazione

Con la vittoria di Manuel Carapezza (Disumanuel) si è concluso il 9° torneo organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta. Il tavolo della finale era composto da Andrea Kiswarday (Plasma) secondo, Marco Amendola (Harrel) terzo e Maria Pia Matraxia (Mpia) quarta. La partita è stata avvincente sin dalle prime battute con Maria Pia Matraxia in netto vantaggio sugli altri, ma nel proseguo i suoi territori sono stati attaccati in massa dagli altri giocatori e, con i dadi che non “giravano” nel senso giusto, ha dovuto cedere agli avversari. Di questo ne approfittava Manuel Carapezza che, con la sua esperienza, ha saputo ben difendere e nello stesso tempo attaccare territori presenti nel suo obiettivo.

Così si conclude questo 9° torneo che ha visto il record di partecipanti con 37 iscritti e iscritte che ha definito la composizione della squadra nissena 2023 che parteciperà per la seconda volta al Campionato Nazionale Squadre.. Il R.C.U. nisseno dovrà difendere il 10° posto, su 25 Risiko Club presenti, conquistato l’anno scorso a Cesenatico. La squadra che rappresenterà il Risiko Club Eclettica di Caltanissetta al Campionato Nazionale a Squadre, che si terrà a Roma il 10/11/12 novembre prossimo, è formata da: Giorgia Moscarelli, Alessio Sansoni, Manlio Pasqualino, Manuel Carapezza, Michele Pecoraro e Andrea Kiswarday.



