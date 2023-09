Attualita 116

Caltanissetta, IX torneo di Risiko: ecco coloro i quali vanno in semifinale

Appuntamento giovedì 28 alle 21,00 da Eclettica dove oltre alle semifinali si giocheranno tanti tavoli di amichevoli in attesa del responso

Redazione

Giovedì 21 c.m., presso i locali di Eclettica in via Rochester, si è conclusa la prima fase del IX° torneo di risiko organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta; 37 gli iscritti e le iscritte al torneo che per cinque giovedì si sono sfidati a colpi di carrarmati e bandierine a seguito del rullio dei dadi sulle plance del gioco di strategia più bello del mondo. Ai tre tavoli delle semifinali, che si giocheranno giovedì prossimo con start alle 21,00, si sono qualificati: Marco Ammendola (Harrel) che va in finale di diritto essendosi classificato primo nella graduatoria delle qualificazioni, Manuel Carapezza (Disumanuel), Giancarlo Ciulla (Silent Crow), Andrea Kiswarday (Plasma), Alberto Presti (Gilbux), Aurelio Mazzè (Auro), Giorgia Moscarelli (LaMoss), Armando Turturici, Michele Pecoraro (Miki), Gabriele Taschetti, Luigi Bartolotta (Elewen), Maria Pia Matraxia (Mpia) e Salvatore Pecoraro (PecòS.) che subentra ad Elisa Riggi (Black-out) qualificatasi ma impossibilitata a partecipare alle semifinali.

Il torneo ha visto la partecipazione di 37 iscritti, un vero record per il giovane, ma sempre in crescita, Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta. Basti pensare che questo IX° torneo ha visto anche la partecipazione di una pattuglia di “risikanti” di Palermo che si aggiungono ai giocatori ed alle giocatrici che vengono dalla vicina San Cataldo e da Serradifalco. Il merito va al gruppo fondatore di giovani e meno giovani (con in testa il presidente Alessio Sansoni) che, con costanza e caparbietà, passando per blackout della pandemia, ha saputo, con il determinante supporto di Eclettica Street Factory, divulgare e far conoscere, ancor di più il gioco del Risiko.

Quindi appuntamento giovedì 28 alle 21,00 da Eclettica dove oltre alle semifinali si giocheranno tanti tavoli di amichevoli in attesa del responso che comporrà il tavolo della finale.



