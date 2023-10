Cronaca 1318

Caltanissetta, ispettori del lavoro e Squadra Mobile in un'azienda agricola: trovati 4 lavoratori stranieri in nero

Nessuno di loro inoltre era munito degli appositi dispositivi di sicurezza. Fondamentale è stata la presenza del mediatore culturale

Redazione

Nuova operazione di vigilanza amministrativa sullo sfruttamento del lavoro irregolare ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro effettuata dall'lspettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta in ossequio al protocollo d'intesa con le istituzioni e le forze di polizia del 19.11.2021 per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ed ii contrasto del lavoro irregolare, voluto dal prefetto Chiara Armenia.

L'intervento programmato ha interessato il settore Agricoltura in particolare un'azienda agricola che opera sul territorio della provincia di Caltanissetta. Gli lspettori del Lavoro insieme agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta ed agli lspettori dell'INPS hanno provveduto ad effettuare un controllo sull'azienda individuata dove hanno verificato la posizione lavorativa di 9 lavoratori presenti. Quattro di loro, tutti extracomunitari, sono risultati non regolarrnente assunti. Di conseguenza si e provveduto ad emettere un provvedimento di sospensione dell'Attivita lmprcnditoriale sia per violazioni alle norme amministrative in materia di regolarita dei rapporti di lavoro, sia per violazioni delle norme in materia di sicurezza in relazione alla mancanza della preventiva e prescritta visita medica, all'assenza della somministrazione di corsi di formazione e di informazione ai lavoratori nonché per la mancata fomitura dei dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere, in sicurezza, l'attivita lavorativa avviata.

lmportante è stata la presenza del mediatore culturale messo a disposizione degli Ispeltori dal Progetto denominato "Più Supreme" attualmente in svolgimento presso l'Assessorato regionale delta Farniglia e del Lavoro che ha consentito di poter interagire con i lavoratori extracomunitari nella loro lingua madre e. cosi, rilevare anche la presenza e le modalita di esecuzione del cosiddetto "fenomeno del caporalato" purtroppo presente anche net territorio di Caltanissetta. Sanzioni amministrative saranno emesse a conclusione dell'azione ispettiva sul controllo della documentazione acquisita e su quella richiesta all'Azienda ispezionata. Inoltre, a cura dei funzionari dell'INPS, si procederà al recupero contributivo. Per le violazioni delle norme penali riscontrate nel corso dell'operazione rientranti nelle competenze delta Polizia di Stato saranno oggetto di apposita CNR all'Autorita Giudiziaria a conclusione degli interrogatori effettuati in questura.



