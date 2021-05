Isola ecologica in via Leone a Caltanissetta, Aiello: "Traffico in tilt, serve Polizia Municipale"

La denuncia è del consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello. L'isola ecologica è stata presa d'assalto

Redazione

08 Maggio 2021 16:56

Isola ecologica automatizzata di Via Pietro Leone presa d’assalto oggi a Caltanissetta e traffico in tilt, lo denuncia pubblicamente il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, che dichiara: “Oggi tantissimi cittadini mi hanno contattato per segnalarmi il caos creato dall’isola ecologica automatizzata della Dusty, collocata come ogni sabato in Via Pietro Leone.

Una lunghissima fila – fa sapere il Consigliere Aiello – che dal Liceo Scientifico arrivava in Via Filippo Paladini, mandando in tilt il traffico di tutta la zona alta di Caltanissetta. In tutto ciò – conclude Oscar Aiello – senza che nessuno del Comune intervenisse per regolamentare ed assistere gli automobilisti rimasti bloccati. Basterebbe garantire la presenza della Polizia Municipale, invito per tanto il Sindaco ad attivarsi affinchè la settimana prossima quanto accaduto questo sabato non si verifichi più”.



