Cronaca 4299

Caltanissetta, investito mentre saliva sullo scooter finisce in ospedale

L'uomo si trovava in corso Vittorio Emanuele. Ha riportato una ferita alla testa e un trauma alla spalla

Rita Cinardi

22 Agosto 2022 13:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-investito-mentre-saliva-sullo-scooter-finisce-in-ospedale Copia Link Condividi Notizia

Nuovo investimento di un pedone in città. Questa volta il malcapitato è un sessantenne nisseno che stava salendo a bordo del suo scooter quando, secondo quanto avrebbe riferito alla polizia municipale, è stato travolto da una Fiat Panda. L'uomo era appena uscito dalla farmacia, in corso Vittorio Emanuele, e non ha fatto in tempo a mettersi in sella al due ruote che un'auto lo ha urtato facendolo cadere a terra insieme al mezzo. Il sessantenne è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Sant'Elia. Qui è stata riscontrata una ferita lacero contusa alla testa e un trauma alla spalla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. (Foto Seguo News)



Nuovo investimento di un pedone in città. Questa volta il malcapitato è un sessantenne nisseno che stava salendo a bordo del suo scooter quando, secondo quanto avrebbe riferito alla polizia municipale, è stato travolto da una Fiat Panda. L'uomo era appena uscito dalla farmacia, in corso Vittorio Emanuele, e non ha fatto in tempo a mettersi in sella al due ruote che un'auto lo ha urtato facendolo cadere a terra insieme al mezzo. Il sessantenne è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Sant'Elia. Qui è stata riscontrata una ferita lacero contusa alla testa e un trauma alla spalla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare