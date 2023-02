Caltanissetta, investita da un'auto in retromarcia finisce in ospedale

Caltanissetta, investita da un'auto in retromarcia finisce in ospedale

La donna, una 62enne, è caduta battendo violentemente il volto sull'asfalto

Rita Cinardi

Una donna di 62 anni è stata investita nel primo pomeriggio di ieri mentre camminava in corso Umberto nei pressi della biblioteca Scarabelli. La donna è stata travolta da un'Audi che stava procedendo in retromarcia condotta da un giovane di 33 anni. In seguito all'impatto la sessantaduenne è caduta a terra battendo il volto sull'asfalto. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Poco dopo sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna in pronto soccorso. Qui sarebbero state riscontrate ferite non gravi. Ad eseguire i rilievi la Polizia Municipale.



