Cronaca 856

Caltanissetta, intimidazioni all'avvocato Maria Giambra. Il consiglio dell'ordine degli avvocati: "C'è preoccupazione e rabbia"

Nota a firma del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, Pierluigi Zoda, dopo l'ennesimo incendio d'auto ai danni dell'avvocato Maria Giambra

Redazione

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA manifesta tutta la preoccupazione, la rabbia e lo sgomento per la notizia, recentemente appresa, relativa alle ulteriori violente e spregevoli intimidazioni che sono state commesse, per I'ennesima volta, in danno della stimata collega avvocato Maria Giambra, Consigliere dell'Ordine, a cui continua ad esprimere la propria piena e incondizionata solidarietà. A seguito di tali eventi drammatici l'Avvocatura ribadisce con forza la propria volontà di continuare ad esercitare con onore, fermezza e determinazione, a prescindere da qualsivoglia bieco tentativo volto ad impedirlo, la propria incomprimibile funzione di tutela e garanzia dei diritti tutti dei cittadini. Ferme tali premesse, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati esprime la propria profonda inquietudine nell'assistere, impotente, al susseguirsi costante di molteplici episodi di violenza ed intimidazione nei confronti della Classe Forense, nissena e non, che appare negli ultimi anni all'evidenza sempre più "esposta". Si auspica che si ponga presto e definitivamente un freno a tale inaccettabile deriva e si confida che i competenti organi investigativi continuino ad adoperarsi - con sempre rinnovata attenzione ed impegno, già comprovati dai recenti arresti - affinché possano cessare e mai più ripetersi episodi di abietta e vile violenza, quali quelli subiti dalla Collega Maria Giambra, assicurando i responsabili alla Giustizia



