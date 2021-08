Cronaca 1907

Caltanissetta, interventi complessi e l'arrivo di un nuovo laser: ecco com'è cambiato il reparto di Otorinolaringoiatria del Sant'Elia

Un reparto che ha cambiato letteralmente volto grazie all'arrivo del nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa Francesco Paolo Manzella

Rita Cinardi

18 Agosto 2021 16:37

Sono bastati pochi mesi al nuovo primario dell'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Sant'Elia, Francesco Paolo Manzella, per cambiare completamente volto al reparto trasformandolo in un vero e proprio centro all'avanguardia. A partire dal primo marzo, giorno dell'insediamento del nuovo direttore proveniente dal Civico di Palermo, sono stati effettuati una serie di interventi cui fino a poco tempo fa i pazienti nisseni potevano sottoporsi soltanto fuori provincia. Parliamo della chirurgia funzionale del naso e dei seni paranasali o l'otomicrochirurgia, per il trattamento dell'otite cronica, o ancora le protesi acustiche impiantabili per il trattamento di alcuni tipi di sordità. Ma non è finita qui.

Il primario, affiancato da una equipe di medici (Elisa Tocco, Danila Schembri, Francesca Montana) e da un'equipe infermieristica totalmente rinnovata ha effettuato interventi impensabili, fino a qualche mese fa, nel reparto di Otorinolaringoiatria. A partire dalle tracheotomie, alle cervicotomie per patologie infettive del collo, fino agli interventi sulle ghiandoli salivari maggiori, parototidee e sottomandibolari. "E' in corso di acquisto - ha spiegato il primario Manzella - anche un laser chirurgico Co2 per la microchirurgia della laringe per i pazienti che hanno polipi delle corde vocali, laringite cronica iperplastica e tumori delle corde vocali. Tra le nuove attività nel reparto effettuiamo anche il mappaggio e l'adattamento degli impianti cocleari. A breve sarà attivo un ambulatorio dedicato alle problematiche relative al russamento e alle apnee notturne e in più stiamo per essere accreditati come centro specializzato per la prescrizione di anticorpi monoclonali per il trattamento delle rinosinusiti croniche con poliposi nasale".

Insomma l'arrivo della nuova equipe di Otorinolaringoiatri, coordinata dal bravo professionista, grazie al quale oggi a Caltanissetta è possibile trattare anche i tumori della laringe, è il segnale di un rinnovamento che consentirà a tantissimi pazienti del centro Sicilia di poter trovare risposte alle tante, e diffuse, patologie che interessano questa branca della medicina. "A Caltanissetta mi sto trovando molto bene - conclude il direttore Manzella - ho trovato pazienti molto educati e un personale attento e disponibile a mettersi in gioco e collaborare per la buona riuscita di ogni intervento. Conto di migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte e finora non posso che ringraziare la direzione generale che ha soddisfatto ogni richiesta per il miglioramento e la crescita del reparto".



