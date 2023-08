Cronaca 1760

Caltanissetta, ingrana la prima anziché la retromarcia e finisce con l'auto nel marciapiedi sottostante

Ad aiutare l'automobilista, rimasta illesa, passanti e residenti della zona

Rita Cinardi

09 Agosto 2023 22:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ingrana-la-prima-anzich-la-retromarcia-e-finisce-con-lauto-nel-marciapiedi-sottostante Copia Link Condividi Notizia

Incidente autonomo oggi pomeriggio a Caltanissetta in zona Badia, a pochi passi dal posteggio di via Medaglie d'Oro. Una donna alla guida di una minicar ha ingranato la prima, anziché la retromarcia, finendo nel marciapiedi sottostante. Grande lo spavento ma alla fine non ha riportato ferite. La donna è stata aiutata dai passanti e per fortuna non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. A disincastrare il mezzo sono stati gli stessi residenti della zona che hanno riportato l'auto su strada spingendola. (Foto seguo news)



Incidente autonomo oggi pomeriggio a Caltanissetta in zona Badia, a pochi passi dal posteggio di via Medaglie d'Oro. Una donna alla guida di una minicar ha ingranato la prima, anziché la retromarcia, finendo nel marciapiedi sottostante. Grande lo spavento ma alla fine non ha riportato ferite. La donna è stata aiutata dai passanti e per fortuna non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. A disincastrare il mezzo sono stati gli stessi residenti della zona che hanno riportato l'auto su strada spingendola. (Foto seguo news)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare