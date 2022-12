Cronaca 391

Caltanissetta, infermieri assunti durante la pandemia: "Ci hanno rinnovato il contratto a 18 ore nonostante molti reparti siano in sofferenza"

Nella nota gli infermieri raccontano di essere stati "discriminati" rispetto ad altri colleghi

Redazione

31 Dicembre 2022 09:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-infermieri-assunti-con-il-covid-ci-hanno-rinnovati-a-18-ore-nonostante-molti-reparti-siano-in-sofferenza Copia Link Condividi Notizia

Scrivo a nome di oltre 300 persone perché è arrivato il nostro rinnovo. Molti di noi operano da marzo 2020 quando ci chiamavano eroi e con scarsissima formazione e dpi eravamo indispensabili ora non serviamo più e siamo stati rinnovati a 18 ore fino a febbraio. La differenza/ingiustizia viene fatta con molti altri colleghi fra cui molti moltissimi “raccomandati" e che con un cambio contratto in itinere si sono accaparrati un contratto fino a dicembre 2023 in quanto il loro contratto contiene la parolina magica Lea. E così mi vedo scavalcata da molti colleghi entrati da poco che il Covid nemmeno sanno cosa sia. Molti reparti sono accorpati, il pronto soccorso è sempre sotto organico molti reparti compreso il mio non riuscirebbero nemmeno a coprire i turni a queste condizioni. Dunque si riveda la pianta organica urgentemente si vadano a recuperare tutti i colleghi nascosti nei vari presidi ospedalieri e si riveda la situazione subito. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) arriva un contentino che ci comunica che probabilmente passeremo a 28 ore e rinnovati fino a giugno ma nulla di ufficiale. Non esistono colleghi di serie A e serie B che facciano un concorso e allora li veramente si va avanti per meritocrazia forse o che rinnovino tutti in egual modo. Molti colleghi anche fra i rinnovati per un anno pensano e dicono che sia una vera ingiustizia. Firmato i precari Covid



Scrivo a nome di oltre 300 persone perché è arrivato il nostro rinnovo. Molti di noi operano da marzo 2020 quando ci chiamavano eroi e con scarsissima formazione e dpi eravamo indispensabili ora non serviamo più e siamo stati rinnovati a 18 ore fino a febbraio. La differenza/ingiustizia viene fatta con molti altri colleghi fra cui molti moltissimi "raccomandati" e che con un cambio contratto in itinere si sono accaparrati un contratto fino a dicembre 2023 in quanto il loro contratto contiene la parolina magica Lea. E così mi vedo scavalcata da molti colleghi entrati da poco che il Covid nemmeno sanno cosa sia. Molti reparti sono accorpati, il pronto soccorso è sempre sotto organico molti reparti compreso il mio non riuscirebbero nemmeno a coprire i turni a queste condizioni. Dunque si riveda la pianta organica urgentemente si vadano a recuperare tutti i colleghi nascosti nei vari presidi ospedalieri e si riveda la situazione subito. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) arriva un contentino che ci comunica che probabilmente passeremo a 28 ore e rinnovati fino a giugno ma nulla di ufficiale. Non esistono colleghi di serie A e serie B che facciano un concorso e allora li veramente si va avanti per meritocrazia forse o che rinnovino tutti in egual modo. Molti colleghi anche fra i rinnovati per un anno pensano e dicono che sia una vera ingiustizia. Firmato i precari Covid

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare