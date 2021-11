Cronaca 1230

Caltanissetta, indagata una no-vax: nei suoi interventi definiva il governo nazista

La Digos ha effettuato una perquisizione nella sua abitazione sequestrando hardware e volantini

Rita Cinardi

C'è anche una donna residente a Caltanissetta tra gli indagati appartenenti a sodalizi no vax - no green pass. La Digos di Caltanissetta ha eseguito la perquisizione a casa della donna sequestrando hardware e volantini. L'indagata ha partecipato a manifestazioni pubbliche e congressi tenutisi a Caltanissetta e organizzati da gruppi no vax e no green pass. Nei suoi interventi ha manifestato la convinzione che dietro la somministrazione dei vaccini e dell'introduzione del green pass vi sia la volontà del governo, definito nazista, di imporre la dittatura sanitaria. La Polizia di Stato sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia. Nei confronti degli indagati, molto attivi su canali Telegram, vengono ipotizzati reati che vanno, a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

Il Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della Liguria, con il coordinamento del Servizio di Polizia Postale ed in collaborazione con altri Compartimenti regionali e con le Digos delle questure territorialmente competenti, su input della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, sta eseguendo 24 perquisizioni disposte dalla Dda della Procura della Repubblica di Genova. L'indagine è stata avviata nel più ampio contesto degli accertamenti volti a identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali e a un medico infettivologo. Sempre dalle prime ore di questa mattina, la Digos della questura di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica di quel capoluogo e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, sta eseguendo altre 5 perquisizioni a carico di altrettante persone attive in rete e ricollegabili al movimento "V_V", ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti ed altri reati.



