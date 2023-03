Cronaca 457

Caltanissetta, incontro di calcio Canicattì - Catania: tavolo tecnico in questura

Alla tifoseria catanese sono stati destinati la tribuna coperta e la curva A quindi 3728 posti. Alla tifoseria del Canicattì la curva B con 942 posti

Redazione

16 Marzo 2023 10:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-incontro-di-calcio-canicatti---catania-tavolo-tecnico-in-questura- Copia Link Condividi Notizia

Domenica 19 marzo 2023, alle ore 15.00, nello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta si disputerà l’incontro di calcio Canicattì-Catania, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone I. Ieri mattina, al fine di programmare idonee misure di ordine e sicurezza pubblica, si è tenuto in Questura un tavolo tecnico, preceduto dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura il 10 marzo scorso, al quale hanno partecipato le Forze di Polizia che saranno impiegate nei servizi di ordine pubblico e i dirigenti delle due società sportive.

Nel corso della riunione, svoltasi in un clima di distesa collaborazione, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la tribuna coperta e la curva A, entrambe con una capienza complessiva di circa 3728 posti. Alla tifoseria del Canicattì, invece, sarà riservata la curva B, con una capienza di 942 posti. Ai tifosi provenienti da Catania, dopo aver lasciato l’A19 (uscita Caltanissetta), si consiglia di proseguire sulla SS626, direzione Gela, fino all’uscita di Caltanissetta, proseguire sulla SS640dir fino all’uscita della Zona Industriale di Caltanissetta e poi proseguire percorrendo Via Salvatore Averna, Via Piersanti Mattarella, rotatoria Bloy, Viale Stefano Candura fino allo stadio Tomaselli. Il parcheggio riservato ai tifosi del Catania è quello attiguo alla curva A, lato Caltanissetta.

Ai tifosi provenienti da Canicattì, invece, dopo aver lasciato la SS640 (uscita Caltanissetta), si consiglia di proseguire lungo la SP5, imboccare la traversa Palacannizzaro/sbarramento altezza mini autodromo fino al parcheggio della curva B, lato Delia, loro riservato.



Domenica 19 marzo 2023, alle ore 15.00, nello stadio "Marco Tomaselli" di Caltanissetta si disputerà l'incontro di calcio Canicattì-Catania, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone I. Ieri mattina, al fine di programmare idonee misure di ordine e sicurezza pubblica, si è tenuto in Questura un tavolo tecnico, preceduto dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura il 10 marzo scorso, al quale hanno partecipato le Forze di Polizia che saranno impiegate nei servizi di ordine pubblico e i dirigenti delle due società sportive. Nel corso della riunione, svoltasi in un clima di distesa collaborazione, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la tribuna coperta e la curva A, entrambe con una capienza complessiva di circa 3728 posti. Alla tifoseria del Canicattì, invece, sarà riservata la curva B, con una capienza di 942 posti. Ai tifosi provenienti da Catania, dopo aver lasciato l'A19 (uscita Caltanissetta), si consiglia di proseguire sulla SS626, direzione Gela, fino all'uscita di Caltanissetta, proseguire sulla SS640dir fino all'uscita della Zona Industriale di Caltanissetta e poi proseguire percorrendo Via Salvatore Averna, Via Piersanti Mattarella, rotatoria Bloy, Viale Stefano Candura fino allo stadio Tomaselli. Il parcheggio riservato ai tifosi del Catania è quello attiguo alla curva A, lato Caltanissetta. Ai tifosi provenienti da Canicattì, invece, dopo aver lasciato la SS640 (uscita Caltanissetta), si consiglia di proseguire lungo la SP5, imboccare la traversa Palacannizzaro/sbarramento altezza mini autodromo fino al parcheggio della curva B, lato Delia, loro riservato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare