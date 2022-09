Caltanissetta, inciviltà senza fine: torna l'incubo rifiuti in via Mulè

Caltanissetta, inciviltà senza fine: torna l'incubo rifiuti in via Mulè

Si trova di tutto: dai materiali di risulta di attività edile e anche un tavolo

Redazione

A 3 mesi dal nostro ultimo articolo torna l'incubo rifiuti in via Mulè. A segnalarcelo sono i residenti di questo angolo verde della città nelle vicinanze del Cefpas. Gli incivili sono tornati con il loro carico di rifiuti. Abbandonati accanto ai bidoni della differenziata, si trova di tutto: materiali di risulta di attività edile e anche un tavolo. Su quest'ultimo qualcuno, sperando che l'incivile di turno legga e si penta ha scritto: "Str... riportami a casa". Insomma i cittadini sono esasperati. "Notiamo un vero e proprio disinteresse da parte di Dusty e Comune - ci segnala un nostro lettore - visto che a quanto pare non c'è nessun controllo. Chiediamo di intervenire nel più breve tempo possibile". La stagione estiva volge al termine e la voglia di respirare aria pura godendo del bel paesaggio si è scontrata con l'inciviltà di chi, sopratutto nelle ore notturne, getta i rifiuti lontano da occhi indiscreti. E i residenti, giustamente, non ci stanno.



