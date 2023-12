Cronaca 665

Caltanissetta, incivili "scatenati" per le feste lasciano cumuli di immondizia per strada

Un vero e proprio scempio che non è sfuggito ai residenti della zona Balate. Qui siamo in via Ferdinando I

Rita Cinardi

Non si ferma l'inciviltà, neanche a Natale. Se le case dei nisseni sono decorate a festa lo stesso non si può dire di alcune strade prese di mira dai soliti sporcaccioni. Una in particolare ci è stata segnalata da un nostro lettore. In via Ferdinando I, dove insistono i cassonetti per la raccolta differenziata, sono stati gettati cumuli di rifiuti di ogni tipo. Dai materiali di scarto edile al classico stendino, l'immondizia è stata accatastata per terra proprio dietro ai cassonetti adibiti alla raccolta di altri tipi di rifiuti. Un vero e proprio scempio che non è sfuggito ai residenti della zona Balate stanchi di vedere quell'area presa di mira dagli incivili. Come più volte precisato sul nostro giornale, per il ritiro degli ingombranti o dei rifiuti speciali è possibile collegarsi al sito della Dusty e compilare la richiesta. Gli addetti ritireranno i rifiuti direttamente a casa.



