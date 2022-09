Cronaca 2064

Caltanissetta, incidente sulla Ss640: bimbo ferito trasportato al Sant'Elia

Il piccolo, che viaggiava con il padre, avrebbe riportato un trauma facciale

Rita Cinardi

Incidente sulla Ss640 alle porte di Caltanissetta nei pressi del call center della Telecom. Due auto, una Renault Megane e una Opel Corsa, si sono scontrate lateralmente finendo fuori strada. Ferito un bimbo di 7 anni che è stato trasportato in ospedale, dagli operatori del 118, con un trauma facciale. Il piccolo era in auto con il padre mentre nell'altra auto, l'Opel Corsa, viaggiava una famiglia tedesca. Le sue condizioni comunque non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per disciplinare il traffico veicolare e ricostruire la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)



