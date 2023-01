Cronaca 1161

Caltanissetta, incidente sulla Ss640: autocarro tampona auto che stava svoltando per l'Hotel

Due fratelli sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

Alle 13 di oggi un'autovettura in transito sulla strada statale 640 Caltanissetta/Agrigento con a bordo due fratelli gelesi, trentenni, mentre stava svoltando per l'Hotel Ventura è stata tamponata da dietro da un autocarro che proveniva dalla stessa direzione di marcia. I due fratelli sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Sant'Elia. Le loro condizioni non sarebbero gravi. A seguito dell'impatto entrambi i mezzi sono rimasti danneggiati. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. (Foto Seguo News)



