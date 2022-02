Cronaca 2133

Caltanissetta, incidente sulla Ss626: due feriti trasportati al Sant'Elia

La dinamica è al vaglio della polizia stradale che si è occupata anche della viabilità

Rita Cinardi

Incidente questa mattina sulla Ss626 alle porte di Caltanissetta. Coinvolti due veicoli anche se la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Caltanissetta intervenuta sul posto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei veicoli stava per svoltare verso l'aera di sosta quando è stato preso in pieno dall'altro veicolo. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo.



