Cronaca 90

Caltanissetta, incidente sulla Ss626: copertone si sgancia da un tir e finisce su un'auto

Il grosso copertone ha colpito, distruggendone la parte anteriore, un'auto di una ditta di vigilanza privata che stava percorrendo la stessa strada

Redazione

01 Febbraio 2021 17:42

Tragedia scampata per un vigilantes vittima di un incidente nella notte sulla SS626. Intorno alle 4.30 il copertone di un grosso autoarticolato si è staccato finendo nel bel mezzo della careggiata. Subito dopo è sopraggiunta un'auto di proprietà di una ditta di vigilanza privata a bordo della quale viaggiava una guardia giurata. L'uomo non è riuscito ad evitare in tempo il copertone che ha distrutto la parte anteriore del mezzo. Per fortuna il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della questura di Caltanissetta che hanno trovato l'autista dell'autoarticolato fermo in una piazzola di sosta poco distante. L'uomo si era fermato perché si era accorto che qualcosa non andava ma soltanto dopo ha capito che si era staccato un copertone.

Tragedia scampata per un vigilantes vittima di un incidente nella notte sulla SS626. Intorno alle 4.30 il copertone di un grosso autoarticolato si è staccato finendo nel bel mezzo della careggiata. Subito dopo è sopraggiunta un'auto di proprietà di una ditta di vigilanza privata a bordo della quale viaggiava una guardia giurata. L'uomo non è riuscito ad evitare in tempo il copertone che ha distrutto la parte anteriore del mezzo. Per fortuna il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della questura di Caltanissetta che hanno trovato l'autista dell'autoarticolato fermo in una piazzola di sosta poco distante. L'uomo si era fermato perché si era accorto che qualcosa non andava ma soltanto dopo ha capito che si era staccato un copertone.

News Successiva Caltanissetta, violento scontro tra due auto: una donna finisce in ospedale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare