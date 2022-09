Cronaca 2473

Caltanissetta, incidente sul lavoro: operaio di 44 anni resta gravemente ustionato

E' avvenuto in un'azienda agricola di contrada Grottarossa. L'uomo è stato trasferito al Centro Grandi Ustioni

Rita Cinardi

01 Settembre 2022 18:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-incidente-sul-lavoro-operaio-di-44-anni-resta-gravemente-ustionato Copia Link Condividi Notizia

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio in un'azienda agricola di contrada Grottarossa, in territorio di Caltanissetta. Un operaio di 44 anni, stava rifornendo i mezzi dell'azienda di carburante quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto gravemente ustionato. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che lo hanno trasportato in ospedale. A metà strada è arrivata un'ambulanza che nel frattempo era stata contattata e ha preso in carico il paziente che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. L'uomo aveva gravi ustioni sul 90% del corpo. Il medico di guardia in pronto soccorso ha disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo che è avvenuto in elisoccorso. L'operaio è in gravissime condizioni. Sul posto anche la polizia che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.



Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio in un'azienda agricola di contrada Grottarossa, in territorio di Caltanissetta. Un operaio di 44 anni, stava rifornendo i mezzi dell'azienda di carburante quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto gravemente ustionato. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che lo hanno trasportato in ospedale. A metà strada è arrivata un'ambulanza che nel frattempo era stata contattata e ha preso in carico il paziente che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. L'uomo aveva gravi ustioni sul 90% del corpo. Il medico di guardia in pronto soccorso ha disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo che è avvenuto in elisoccorso. L'operaio è in gravissime condizioni. Sul posto anche la polizia che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare