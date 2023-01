Caltanissetta. Incidente per un motociclista, ferito anche un passante

Caltanissetta. Incidente per un motociclista, ferito anche un passante

Sul posto è intervenuto il 118 e la Polizia Municipale per i rilievi

Incidente ieri pomeriggio all'angolo tra via Niscemi e via Senatore D'Antoni dove un uomo ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava. Il motociclista avrebbe riportato alcune fratture e contusioni. Nell'incidente è rimasto ferito anche un passante. Sul posto è intervenuto il 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedael Sant'Elia.



