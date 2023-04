Cronaca 1558

Caltanissetta, incidente sulla Ss640: motociclista finisce in ospedale con un trauma cranico

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica

Redazione

18 Aprile 2023 17:01

Incidente questa mattina intorno alle 8.20 sulla SS640 nei pressi di Scaringi. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un autocarro. Ad avere la peggio il motociclista, un 50enne di Serradifalco, che è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Elia. L'uomo ha riportato diverse ferite e un trauma cranico e per questo è stato ricoverato in Neurochirurgia dove al momento è tenuto in osservazione. Probabilmente sarà sottoposto a intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



