Caltanissetta, incidente in viale della Regione: Panda metronotte finisce sullo spartitraffico

Nell'incidente una persona è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso

Rita Cinardi

Scontro tra due auto ieri sera, poco dopo le 22.30, in viale della Regione. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una Bmw1 e una Panda di un metronotte. Quest'ultima, a seguito dello scontro è finita sullo spartitraffico. Nell'incidente una persona è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice verde. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)



