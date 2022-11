Caltanissetta, incidente in viale della Regione: auto si ribalta dopo lo schianto con un altro veicolo

Cronaca 2228

Caltanissetta, incidente in viale della Regione: auto si ribalta dopo lo schianto con un altro veicolo

Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e regolando il traffico e un'ambulanza del 118

Rita Cinardi

11 Novembre 2022 23:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-incidente-in-viale-della-regione-auto-si-ribalta-dopo-lo-schianto-con-un-altro-veicolo-posteggiato Copia Link Condividi Notizia

Incidente in serata in viale della Regione dove un'auto si è ribaltata. Secondo una prima ricostruzione una giovane stava percorrendo viale della Regione a bordo della sua Fiat Panda quando, all'altezza dei vigili del fuoco, ha impattato contro una Polo Volskwagen che era posteggiata. L'auto, a seguito dell'urto si è capovolta. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e regolando il traffico e un'ambulanza del 118. La ragazza però avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Sarebbe uscita, infatti, miracolosamente illesa. (Foto Seguo News)



Incidente in serata in viale della Regione dove un'auto si è ribaltata. Secondo una prima ricostruzione una giovane stava percorrendo viale della Regione a bordo della sua Fiat Panda quando, all'altezza dei vigili del fuoco, ha impattato contro una Polo Volskwagen che era posteggiata. L'auto, a seguito dell'urto si è capovolta. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e regolando il traffico e un'ambulanza del 118. La ragazza però avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Sarebbe uscita, infatti, miracolosamente illesa. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare