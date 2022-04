Cronaca 11101

Caltanissetta, incidente in via Pietro Leone: morto un giovane nisseno

Il ragazzo è giunto morto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

Scontro tra una Golf Volskwagen e una moto in via Pietro Leone a Caltanissetta. Nell'incidente un giovane nisseno di 32 anni, Andrea Alessi, è morto. Inutile la corsa in ospedale dove è arrivato già privo di vita per un grave trauma cranio facciale. Un altro giovane, G.B., di 40 anni si trova in tac con il rianimatore. Avrebbe riportato traumi alla testa e agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto frontalmente. Il giovane che è morto stava viaggiando come passeggero a bordo della moto guidata da G.B., l'uomo che si trova al momento in pronto soccorso. A bordo della Golf Volskwagen marito e moglie che sono rimasti illesi ma sono ancora sotto choc per quanto accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta eseguendo i rilievi e i carabinieri per la viabilità oltre che le ambulanze del 118 per i soccorsi.



