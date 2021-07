Cronaca 3904

Caltanissetta, incidente in viale Luigi Monaco: scontro tra un'auto e un'ambulanza

L'automobilista avrebbe tagliato la strada al mezzo di soccorso in corsa per soccorrere i feriti di un incidente

Rita Cinardi

03 Luglio 2021 09:34

Scontro questa mattina tra un'ambulanza del 118 e un'auto in viale Luigi Monaco. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente il mezzo del 118 stava percorrendo viale Luigi Monaco per andare a prestare soccorso in un incidente quando un'auto gli avrebbe tagliato la strada. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Danni soltanto ai mezzi. La centrale del 118 ha prontamente inviato un altro mezzo per soccorrere i feriti dell'altro incidente. (Foto Seguo News)



