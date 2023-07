Cronaca 1812

Caltanissetta, incendio tra via Xiboli e Santa Barbara: famiglie sfollate aiutate dalla Croce Rossa

E' stato allestito un punto di ristoro dove potranno rimanere in attesa dello spegnimento dell'incendio e che vengano fatte le opportune verifiche

Sei famiglie sono state sfollate a causa dell'incendio che da oggi pomeriggio tiene impegnati vigili del fuoco e corpo forestale nella vallata che da via Xiboli va fino a villaggio Santa Barbara. La Croce Rossa di Caltanissetta ha allestito un punto di ristoro con tende, panchine e acqua dove gli sfollati, in tutto una ventina, potranno rifocillarsi in attesa che l'incendio venga spento e vengano fatte le opportune verifiche sulle abitazioni. Le fiamme infatti hanno lambito le case e per questo motivo forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno fatto evacuare alcuni residenti. Da oggi pomeriggio mezzi di terra e un elicottero della forestale stanno tentando di spegnere l'incendio. Cosa non facile viste le alte temperature di oggi. Il presidente della Croce Rossa, Nicolò Piave, ha tenuto a ringraziare l'associazione panificatori nisseni che si è subito attivata per far arrivare i pasti dai panifici cittadini e la pasticceria "Tentazioni e Sapori" che ha offerto della granita.



