Caltanissetta, incendio minaccia le abitazioni: distrutti diversi ettari di vegetazione

Le fiamme, alimentate dal vento sono state domate dai vigili del fuoco, supportati dalla Forestale e dalle Pantere Verdi. Sul posto anche i carabinieri

Rita Cinardi

23 Agosto 2022

Paura per un incendio che si è sviluppato questa mattina tra via Aldo Moro e via Vittime del IX luglio, strada in zona Balate. Le fiamme, molto probabilmente di natura dolosa, hanno bruciato diversi ettari di terreno tra sterpaglie e macchia mediterranea. Il terreno, dove è possibile ammirare diversi alberi di ulivo (alcuni dei quali andati in fumo) non era particolarmente facile da raggiungere con i mezzi dei pompieri. Alla fine le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco - supportati dagli uomini del Corpo Forestale e dai volontari delle Pantere Verdi - che con le manichette si sono inoltrati all'interno della campagna attorno alla quale sorgono diversi palazzi. Il rogo, spinto dal vento, è arrivato anche a lambire alcune case ma, per fortuna, non è stato necessario evacuare le abitazioni. Per ragioni di sicurezza sono intervenuti anche i carabinieri che hanno fatto spostare alcune auto che si trovavano posteggiate vicino agli alberi. (Foto Seguo News)



