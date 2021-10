Cronaca 1099

Caltanissettà, incendiò la Maserati dei genitori della sua ex per vendetta: imputato inTribunale

Il genero non sarebbe stato gradito alla famiglia della ragazza e lui per vendetta avrebbe incendiato l'auto

19 Ottobre 2021 12:50

È per vendetta che avrebbe incendiato l’auto dei genitori della sua ex fidanzatina a Caltanissetta: una fiammante Maserati. Perché non lo avrebbero per nulla benvisto. Quel rapporto sentimentale con la figlia proprio non lo avrebbero gradito. Fino a tentare in tutti i modi di farlo troncare.

Questa – secondo l’impianto accusatorio – sarebbe stata la ragione per cui il «genero» per nulla gradito, avrebbe incendiato insieme a un complice l’auto di lusso appartenente ai genitori della sua allora fidanzata. E, perdipiù, è facendosi prestare l’auto da lei, all’oscuro delle ragioni di quella richiesta, che avrebbe agito insieme a un complice. (Vincenzo Falci, Gds.it) (Foto archivio)



