Caltanissetta, incendio in via Turati: ignoti danno alle fiamme la porta di un'abitazione

Cronaca 1608

Caltanissetta, incendio in via Turati: ignoti danno alle fiamme la porta di un'abitazione

Per fortuna l'appartamento in quel momento era disabitato, il proprietario sarebbe arrivato poco dopo

Rita Cinardi

25 Marzo 2021 22:51

Incendio intorno alle 22.30 di questa sera in via Turati dove ignoti avrebbero dato alle fiamme la porta di un'abitazione al primo piano di un condominio all'altezza del civico 229. A chiamare i soccorsi i residenti che hanno visto il fumo invadere la scala. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, una pattuglia della polizia e un',ambulanza del 118. Per fortuna - come accertato dai vigili del fuoco entrati dal balcone - l'appartamento in quel momento era disabitato e il proprietario sarebbe arrivato poco dopo. L'origine del rogo sarebbe verosimilmente di natura dolosa. Sono in corso accertamenti.



Incendio intorno alle 22.30 di questa sera in via Turati dove ignoti avrebbero dato alle fiamme la porta di un'abitazione al primo piano di un condominio all'altezza del civico 229. A chiamare i soccorsi i residenti che hanno visto il fumo invadere la scala. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, una pattuglia della polizia e un',ambulanza del 118. Per fortuna - come accertato dai vigili del fuoco entrati dal balcone - l'appartamento in quel momento era disabitato e il proprietario sarebbe arrivato poco dopo. L'origine del rogo sarebbe verosimilmente di natura dolosa. Sono in corso accertamenti.

Ti potrebbero interessare