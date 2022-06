Caltanissetta, incendio di sterpaglie in via Averna, prende fuoco anche un camion

Cronaca 1202

Caltanissetta, incendio di sterpaglie in via Averna, prende fuoco anche un camion

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo circa un'ora dal momento in cui era stato dato l'allarme

Rita Cinardi

Un rogo di sterpaglie questo pomeriggio ha determinato l'incendio di un camion in disuso che si trovava all'interno di una proprietà privata. L'allarme è scattato poco prima delle 14 quando è stata contattata la centrale operativa dei vigili del fuoco. Una volta sul posto i pompieri hanno domato le fiamme che, partite dalle sterpaglie, hanno raggiunto la parte anteriore del mezzo. Il fumo ha destato non poche preoccupazioni per i residenti delle zone vicine ma per fortuna i vigili del fuoco hanno domato l'incendio che è rimasto circoscritto. L'intervento si è concluso dopo circa un'ora. (Foto archivio)



