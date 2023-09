Caltanissetta, incendio d'auto in via Ruggero Settimo: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Cronaca 3070

Caltanissetta, incendio d'auto in via Ruggero Settimo: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

A fuoco un'utilitaria per cause in corso di accertamento. Parzialmente danneggiata l'auto che si trovava posteggiata accanto

Rita Cinardi

02 Settembre 2023 20:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-incendio-dauto-in-via-ruggero-settimo-sul-posto-carabinieri-e-vigili-del-fuoco Copia Link Condividi Notizia

Incendio d'auto poco dopo le 19 di oggi in via Ruggero Settimo a Caltanissetta. A fuoco una Nissan Juke. Una Fiat 500 che si trovava posteggiata accanto è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e i carabinieri. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Nessuno è rimasto ferito. La proprietaria dell'auto per fortuna non era presente quando è scoppiato l'incendio.



Incendio d'auto poco dopo le 19 di oggi in via Ruggero Settimo a Caltanissetta. A fuoco una Nissan Juke. Una Fiat 500 che si trovava posteggiata accanto è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e i carabinieri. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Nessuno è rimasto ferito. La proprietaria dell'auto per fortuna non era presente quando è scoppiato l'incendio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare